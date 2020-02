Spurek odlatuje coraz częściej: ,,Nie ma feminizmu bez weganizmu''

tadek 8.2.20 13:54

kiedyś to się nazywało animizm

(Animizm to wiara, że ludzie, zwierzęta, rośliny, zjawiska przyrody, gwiazdy, planety, rzeki, lasy, góry, jeziora, pewne specjalne miejsca czy nawet czasem martwe przedmioty są istotami duchowymi, posiadają duszę, mogą więc wchodzić w relacje z innymi istotami duchowym, działać i reagować na pewne działania.)

czyli pani Spórek wraca do korzeni czyli do jaskini