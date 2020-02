Sprawiedliwe sądy. Pokażmy to światu! Akcja portalu Niezależna.pl oraz tygodnika „Gazeta Polska”

Trwa akcja portalu Niezależna.pl oraz tygodnika „Gazeta Polska”. Polega on na wysyłaniu do europejskich polityków i dziennikarzy listów, które prezentują prawdziwą sytuację w Polsce.

- Czy Polacy mają prawo - tak jak choćby Włosi, Niemcy, Francuzi - do własnego kształtowania wymiaru sprawiedliwości? Oczywiście, ale chyba nie wszyscy w Europie chcą to przyznać. Pomóżmy im, biorąc udział w naszej wielkiej akcji wysyłania e-maili. Można wysłać wiadomość po niemiecku, angielsku, włosku i francusku do najważniejszych tamtejszych instytucji i redakcji.