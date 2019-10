Sprawa ks. Jankowskiego. Prymas: Trzeba powołać komisję

athos 8.10.19 11:19

@ Albert nie galopuj się. Wyrzucanie ludzi z grobów to skrajne barbarzyństwo. Owszem, praktykowane w XVI- i XVIII-wiecznej Francji czyli podczas Reformacji i Rewolucji Francuskiej. Polacy nigdy się tak paskudnie nie zachowywali jak Francuzi.

A poza tym pomyśl o sobie. Może w przyszłości komuś wpaść do głowy, żeby i ciebie wyrzucić z grobu i ponieść na śmietnik. Jaka wiesz, różnym ludziom, różne rzeczy przychodzą do głowy. Więc lepiej uważać z pochopnymi pomysłami.