Sprawa kard. Dziwisza. Watykańska komisja przesłuchuje polskich duchownych

Jak informuje RMF FM, w ramach postępowania dotyczącego możliwych zaniedbań kard. Stanisława Dziwisza w sprawach dotyczących wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych, watykańska komisja przesłuchała już pierwszych polskich duchownych.

Kard. Angelo Bagnasco wraz z dwoma innymi watykańskimi urzędnikami przesłuchali m.in. ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Rozmowa trwała kilka godzin, a jak się okazuje, wcześniej nie wiedziała o niej krakowska kuria.

- „Dopiero po spotkaniu poinformowałem, że do takiej rozmowy doszło”

- powiedział ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Zdradził też, że przesłuchanie nie dotyczyło wyłącznie spraw opisywanych w mediach.

- „Dodałem do tych spraw listy osób, które napisały do mnie”

- przekazał.

Ks. Isakowicz-Zaleski zwraca uwagę na profesjonalizm i obiektywność kard. Bagnasco.

- „Widać jego ogromny profesjonalizm i obiektywność, bo bardzo wnikliwie dopytywał o pewne szczegóły. Widać było, że on chce poznać prawdę, bo przecież na tym to polega, że trzeba solidnie zbadać sprawę. Przecież to nie jest wyrok. To jest dopiero badanie tej sprawy”

- podkreślił.

O tym, że watykańska komisja rozpoczęła przesłuchania, informował dziś w mediach społecznościowych również Tomasz Terlikowski.

- „Dzieje się. Kardynał Angelo Bagnasco jeździ po Polsce i rozmawia ze świadkami i ofiarami. Temat? Kard. Stanisław Dziwisz. Wiele wskazuje na to, że czeka nas trzęsienie ziemi”

- napisał publicysta.

Dzieje się. Kardynał Angelo Bagnasco jeździ po Polsce i rozmawia ze świadkami i ofiarami. Temat? Kard. Stanisław Dziwisz. Wiele wskazuje na to, że czeka nas trzęsienie ziemi. — Tomasz Terlikowski (@tterlikowski) June 25, 2021

kak/RMF24