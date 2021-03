,,Sprawa Chrystusowa trwa. Droga Krzyżowa z kardynałem Stefanem Wyszyńskim''. Stacja I – rozważania abp Jędraszewskiego

Prezentujemy pierwszy odcinek rozważań Drogi Krzyżowej metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego „Sprawa Chrystusowa trwa. Droga Krzyżowa z kardynałem Stefanem Wyszyńskim”. Będą one publikowane codziennie od dziś do 2 kwietnia 2021 r. o godz. 15.00 na kanale You Tube oraz Spotify Archidiecezji Krakowskiej.

- W dziejach Kościoła pojawiają się kolejni męczennicy, świadkowie, więźniowie, którzy zgadzają się na trudny i dramatyczny los po to, by świadczyć o męce i triumfie Chrystusa nad tym światem. Temu właśnie poświęcona jest refleksja zawarta w tej Drodze Krzyżowej – tłumaczy abp Marek Jędraszewski, zapraszając do rozważań męki Chrystusa w oparciu o słowa Prymasa Tysiąclecia.

- Pierwsza część tytułu tej Drogi Krzyżowej to słowa samego księdza kardynała z chwili jego uwięzienia. Droga jest próbą interpretacji tego, co przeżył ks. kardynał od nocy jego aresztowania i uwięzienia do momentu, kiedy mógł wrócić do Domu Arcybiskupów Warszawskich – opisuje metropolita.

mp/diecezja.pl