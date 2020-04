Spotkanie Duda - Gowin. ,,Poszło dobrze. Padł komunikat, że Porozumienie jest częścią Zjednoczonej Prawicy''

Michał Jan 28.4.20 9:59

To tylko z powodu braku zdolności zawierania kompromisu i mściwości na miarę Żelaznego Karła imieniem Wasyl (z dawnej audycji radiowej) u jednego starszego jegomościa z Żoliborza Centralnego. Normalny człowiek, a co dopiero polityk już dawno by się opamiętał.

Przecież, jak pisze kol. Bogdanus, PiS ma kilka kadencji przed sobą, więc i z wyborami prezydenckimi nie trzeba się tak śpieszyć, żeby zamieniły się w farsę.