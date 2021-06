Spotkanie Chiny, Afganistan, Pakistan. Czy Ujgurowie zagrożą Chinom?

3 czerwca 2021 roku minister spraw zagranicznych Wang Yi był gospodarzem czwartego trójstronnego spotkania online między ministrami spraw zagranicznych Chin, Afganistanu i Pakistanu. Szef MSZ Chin przedstawił również pięć propozycji dla pokoju w Afganistanie.

Do Wanga Yi za pośrednictwem łącza wideo dołączył minister spraw zagranicznych Afganistanu Mohammad Haneef Atmar i minister spraw zagranicznych Pakistanu Shah Mahmood Qureshi. Szef MSZ ChRL w trakcie spotkania powiedział, że obecna sytuacja międzynarodowa i regionalna przechodzi złożone i głębokie zmiany. Opuszczanie obcych wojsk z Afganistanu następuje w przyspieszonym tempie, proces pokojowy jest torpedowany, a konflikty zbrojne i działania terrorystyczne stają się coraz częstsze. Zdaniem Wanga Yi w obecnych warunkach tym bardziej konieczne jest, aby te trzy kraje wzmocniły komunikację i współpracę.

Mając na uwadze aktualną sytuację w Afganistanie, Wang Yi przedstawił pięć pomysłów i propozycji. Po pierwsze, istotne jest przestrzeganie fundamentalnej zasady „pod kierownictwem Afgańczyków i własnością Afgańczyków” . Chiny wspierają wszystkie strony w Afganistanie we wspólnym budowaniu rozległej, integracyjnej struktury politycznej, wyboru modelu zarządzania krajem oraz zwalczania terroryzmu.

Po drugie, kluczowe jest podtrzymanie dynamiki rozmów wewnątrz Afganistanu. Chiny są zadowolone z niedawnego wznowienia rozmów między zespołem negocjatorów pokojowych rządu afgańskiego a negocjatorami talibskimi w Doha i mają nadzieję, że jak najszybciej przygotują oni „mapę drogową” i harmonogram przyszłych działań.

Po trzecie, trzeba wprowadzić talibów z powrotem do głównego nurtu politycznego. Chiny mają nadzieję, że rząd afgański zachęci talibów do porzucenia dawnych różnic i spotkają się w połowie drogi w ramach rozmów.

Po czwarte, społeczność międzynarodowa i kraje regionu powinny zapewnić pełne wsparcie. Chiny, Afganistan i Pakistan powinny współpracować w celu dążenia do uporządkowanego wycofania wojsk USA. Wang Yi wskazał format Chiny + Azja Środkowa (C+C5) oraz Szanghajską Organizację Współpracy, jako fora, przez które Pekin będzie wspierał ich większą aktywność dla kwestii utrzymania pokoju w Afganistanie.

Po piąte, należy dążyć do wzmocnienia współpracy między Chinami, Afganistanem i Pakistanem. Chiny mają nadzieję, że Pakistan będzie nadal dobrze wykorzystywał swoje atuty i podejmował nowe, konstruktywne wysiłki na rzecz negocjacji pomiędzy stronami w Afganistanie. Pekin proponuje podtrzymanie trójstronnego dialogu ministrów spraw zagranicznych Chiny-Afganistan-Pakistan.

Ministrowie spraw zagranicznych Afganistanu i Pakistanu pozytywnie ocenili osiągnięcia mechanizmu dialogu trójstronnego i wkład Chin w promowanie współpracy trójstronnej. Biorąc pod uwagę skomplikowany rozwój sytuacji w regionie, Afganistan i Pakistan chcą współpracować z Pekinem w celu nawiązania bliższego partnerstwa oraz wzmocnienia wspólnych wysiłków na rzecz budowy inicjatywy Pasa i Szlaku.

Pekin coraz bardziej interesuje się kwestią Afganistanu i często pojawia się ona w agendzie dyplomacji ChRL. Jest to przede wszystkim związane z opuszczaniem sił USA z tego kraju, co może doprowadzić do ponownej wojny domowej i destabilizacji w regionie. Chiny angażują się w proces pokojowy w Afganistanie z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, Chiny obawiają się geograficznej bliskości między Afganistanem, ojczyzną talibów i innych międzynarodowych organizacji terrorystycznych, a zdominowanym przez Ujgurów regionem Sinciang, którzy mogliby zwiększyć swoją aktywność w Chinach. Po drugie, Chiny obawiają się, że trwała niestabilność polityczna w Afganistanie może wykoleić postępy pekińskiego projektu Pasa i Szlaku. Po trzecie, ChRL próbuje pozycjonować się jako nie tylko mocarstwo regionalne, ale i globalne, zaangażowane w problemy świata.

Rola Pakistanu w procesie pokojowym w Afganistanie jest ważna ze względu na ich długotrwałe, wielowarstwowe więzi z aktorami politycznymi w tym kraju, szczególne Talibami. Pakistan należy również do sojuszników Chin, co związane jest z większym zaufaniem Pekinu. Mając na uwadze wspólne cele i relację, współpraca Pekin-Islamabad w kwestii afgańskiej wydaje się naturalna. Należy spodziewać się kolejnych spotkań trójstronnych oraz stałego monitorowania i pobudzania dyskusji w powyższej kwestii przez Państwo Środka.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie think tanku Warsaw Institute.

