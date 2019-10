Spór o przyszłość kapłaństwa. Ks. Kobyliński i dr Duda

Tylko PRAWICA 31.10.19 9:42

Popatrzcie na statystyki przyjęć do seminariów. Praktycznie żaden młody chłopak nie chce mieć z tym nic wspólnego. No to papież jak i góra kościoła próbuje ratować sytuację, bo za 10-15 lat nie będzie miał kto głosić tej waszej religii.



No ale wam to też przeszkadza. Bo kto to widział. A teraz co o tym mówi biblia:



Jeśli ktoś dąży do biskupstwa1, pożąda dobrego zadania. 2 Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony2, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, 3 nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, 4 dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością. 5 Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?