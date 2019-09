,,Spontaniczne'' marsze LGBT. Ujawniono ile wynosi dniówka

– Na przykład, jak są te wyjazdy na marsze, to my wam opłacamy wtedy pociąg, druga klasa oczywiście, i jeszcze się dostaje dietę, tj. 30 złotych na dzień. No i jeżeli to jest na dwa dni wyjazd, to wtedy też nocleg jest opłacany – mówi na nagraniu jedna z organizatorek "spontanicznych" marszów równości