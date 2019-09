,,Spontaniczne'' homomarsze? Dziennikarz ujawnia! ,,Będzie się działo''

ZERRO 28.9.19 8:57

Homoseksualizm to nie jest coś, co „czasem” się zdarza w Kościele katolickim, księża geje to nie są zbłąkane owieczki, odosobnione „wypadki przy pracy” wielkiej instytucji. Na homoseksualistach Kościół katolicki stoi. Im wyżej w hierarchii, tym jest ich więcej, a na szczytach Watykanu to już około 75%.