Spokój i odwaga wobec epidemii koronawirusa

Wzywamy wszystkich, aby z pełną powagą, pokojem ducha i odważnie podjęli wyzwania związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Mając na uwadze dobro wszystkich, bądźmy również gotowi do poświęceń w naszym codziennym stylu życia. Każdy jest wezwany do osobistego zaangażowania, ale nie jest w tym sam, bo jest z nami Bóg, który czuwa nad każdym z nas z ojcowską miłością. To słowa przesłania watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia w związku z epidemią koronawirusa.