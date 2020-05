Spadek PKB w Polsce najniższy w całej UE

Stefa 6.5.20 13:41



To była wspaniała impreza - 100 dni rządzenia M. Morawieckiego i jego rządu ! Coś niesamowitego, ile ten rząd już zrobił dla Polaków, i jakie wspaniałe plany ma na przyszłość !! Ba, jak mówił Premier, to PIS realizuje także kilka obietnic PO z lat 2007-2015, m.in. obniżanie podatków i reforma służby zdrowia.

Brawo totalna opozycja !

Brawo nast Premier Mateusz Morawiecki !!!



Wy jesteście do tego stopnia debilowaci, że nie pojmujecie iż premier nie do was to mówi. On mówi tylko i wyłącznie do ludzi normalnych !!! Kapito debile na Frondzie ?!!!