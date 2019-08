Śp. Lech Kaczyński nie będzie Honorowym Obywatelem Gdańska. Radni KO byli przeciw

„Gdańsk był w życiu Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego szczególnie ważnym i pięknym miastem. To miasto ukształtowało jego karierę naukową i polityczną. Swoją piękną, bohaterską kartą wpisał się trwale w dzieje miasta Gdańska”.

Sekretarz klubu KO Łukasz Bejm stwierdził, że zdaniem radnych istnieją wątpliwości prawne co do uhonorowania tym tytułem osoby zmarłej, ponadto we wniosku nie było mowy o zasługach Lecha Kaczyńskiego dla miasta.