SP: Będziemy dalej prowadzić rozmowy

Zakończyło się spotkanie zarządu Solidarnej Polski, w czasie którego dyskutowano o przyszłości ugrupowania w Zjednoczonej Prawicy. Jak poinformował po spotkaniu poseł Jan Kanthak, zdecydowano się na prowadzenie dalszych rozmów z Prawem i Sprawiedliwością, do których upoważniono lidera partii Zbigniewa Ziobrę.

- „Zakończyło się spotkanie zarządu Solidarnej Polski. Prezes Ziobro z upoważnieniem do dalszych rozmów w sprawie zasad współpracy przy realizacji naszego wspólnego programu Zjednoczonej Prawicy” – napisał poseł Jan Kanthak na Twitterze.

Media informowały, że jeszcze dziś ma dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobro. Pytany o to wiceminister klimatu Jacek Ozdoba nie potwierdził, że rzeczywiście będzie to dziś wieczorem, ale zapowiedział, że do spotkania na pewno dojdzie w najbliższym czasie. Podziękował przy tym Prawu i Sprawiedliwości za „otwartość i zrozumienie”.

Inny polityk Solidarnej Polski pytany o to, czy partia zaakceptuje warunki Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że tak, ale po dopracowaniu pewnych szczegółów.

kak/PAP, niezależna.pl