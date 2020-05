Sowieci gwałcili więźniarki obozu Ravensbrück po ,,wyzwoleniu'' obozu. Nie oszczędzali kobiet w ciąży, dziewczynek ani staruszek

''Wyzwolony'' przez sowietów 30 kwietnia 1945 niemiecki obóz koncentracyjny Ravensbrück był miejscem cierpień „120 tys. kobiet i dzieci z 30 krajów”. Najwięcej wśród więźniarek było Polek (40.000) i to one były ofiarami eksperymentów medycznych (choć historycy określają eksperymenty nazistów pseudomedycznymi, to w rzeczywistości międzynarodowe koncerny farmaceutyczne i medyczne do dziś czerpią korzyści z sadystycznych eksperymentów przeprowadzanych przez Niemców podczas wojny).