Sosnowiec: dziewczynka w oknie życia

Maria Blaszczyk 12.4.20 13:33



To nie jest piękna ani chwalebna inicjatywa.

To jest rozwiązywanie problemu, który sie samemu stworzyło, za pomocą czegoś, co nic nie rozwiązuje.

Szkoda tego maleństwa.



Przestańcie oceniać kobiety. Pozwólcie im nie chcieć mieć dzieci.

Zacznijcie szanować te, które odważnie i otwarcie odmawiają macierzyństwa.

Uczyńcie ze zrzeczenia się praw rodzicielskich jedną z dostępnych, moralnie neutralnych opcji, a nie hejtujcie te kobiety.

Bo cały ten problem bierze się z nieustannego dyscyplinowania kobiet.



Zamiast zostawić dziecko w szpitalu, z czystą sytuacją prawną, gdzie już za kilka tygodni mogłoby trafić do nowej rodziny, tworzy się jakieś prowizoryczne sytuacje, które się mogą ciągnąć miesiącami. To całe okno nikogo przed niczym nie chroni, tylko tworzy kolejne problemy.

Których ofiarą jest bogu ducha winne dziecko i ta biedna kobieta, która teraz będzie ścigana.