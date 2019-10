Sorosowy uniwersytet będzie uczyć o wolności mediów

nikt 18.10.19 16:23

Ukryte zamiary Sorosa to ja znam . Żyd jest za przyjmowaniem islamskich imigrantów do Europy ? A po co i dlaczego , skoro francuzcy Żydzi z Francji zwiewają do Izraela bo się ich obawiają ? Działa wbrew swoim rodakom ? Na pewno nie on , dla którego żydowskie mieszanie się wszędzie dla dobra swych rodaków jest sensem życia . Ciągle jeszcze ta niepewna Europa Środkowa ? Bo o Wschodniej na razie nie ma co marzyć ? A ta nagle zaczęła stawać okoniem i przestaje powoli dać się nabierać na te rzekomo demokratyczno humanitarne bzdety . A prawie ją już mieliście w swoich łapskach .