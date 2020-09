Sondaż. Wzrost dla partii rządzącej. PiS z największym poparciem

W nowym sondażu przeprowadzonym przez IBRIS dla WP.pl spadek odnotowuje jedynie Polskie Stronnictwo Ludowe. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, poza partią rządzącą w Sejmie znalazłaby się też KO, Konfederacja, Lewica i PSL. PiS pozostaje jednak bezkonkurencyjnym liderem.

Na Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym sondażu IBRIS oddanie głosu zadeklarowało 41,3 proc. ankietowanych. Wobec poprzedniego badania jest to wzrost o 3 pkt. proc. Drugie miejsce wciąż należy do Koalicji Obywatelskiej, która może liczyć nawet na 28,6 proc. (to wzrost 5 pkt. proc.). Niewielki wzrost odnotowała także Konfederacja, która zajmując ostatnie miejsce na podium, zdobywa 8,4 proc. poparcia.

W Sejmie znalazłaby się też Lewica, która zyskując wobec poprzedniego sondażu 1,6 pkt. proc. zdobywa 6,7 proc. Traci jedynie PSL, na który wskazało 5,9 proc. respondentów (spadek o 0,5 pkt. proc.).

Niezdecydowanych jest 9,1 proc. badanych, a prognozowana frekwencja to 50, 6 proc.

kak/Wirtualna Polska