Sondaż. W sejmie pięć partii, zyskuje Lewica. PiS niepokonany

Prawo i Sprawiedliwość nieustannie pozostaje niekwestionowanym liderem na polskiej scenie politycznej. Wśród partii opozycyjnych wciąż największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, ale zyskuje też Lewica.

W najnowszym sondażu Social Changes przeprowadzonym na zlecenie portalu wPolityce.pl partia rządząca zdobywa 41 proc. głosów respondentów. W porównaniu z poprzednim badaniem jest to spadek o 2 pkt. proc. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, na którą chciałoby oddać głos 25 proc. badanych. To o 1 pkt. proc. mniej niż poprzednio. O 2 pkt. proc. zyskuje natomiast Lewica, która zamyka podium z wynikiem 13 proc. poparcia.

Czwarte miejsce należy do Konfederacji, która bez zmian cieszy się poparciem 9 proc. ankietowanych. Nie zmienił się również wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego, na które wskazało 6 proc. respondentów.

Deklarowana frekwencja w wyborach parlamentarnych wynosi 65 proc.

kak/wPolityce.pl