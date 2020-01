Sondaż: W II turze Hołownia dużo groźniejszy od Kidawy

Michał Jan 30.1.20 18:17

No proszę! Poparcie dla p. Krzysztofa Bosaka ponad dwukrotnie niższe niż całej Konfederacji, a p. dr Targalski swój bezcenny czas na cały felieton o nim poświęcił. O spuszczonych ze smyczy do "komentowania" PiS-makach nie wspominając.

Jak on taki niezagrażający, to po co PiS-owcy tak się gorączkują. A! Ponoć (za Sz.P. dr.) elektorat Konfederacji będzie decydował o tych brakujących procentach. No to słusznie, że PiS po Konfederacji i p. Bosaku jedzie. Dalej tak, a Konfederacja razem z PSK-KP będzie decydowała, czy odrzucić weto kontrkandydata p.prez. Dudy, czy nie.