Sondaż: W drugiej turze Andrzej Duda pokonuje wszystkich. Kto najgroźniejszy?

Tom 26.5.20 12:28

W artykule pt. "Sondaż. Będzie walka w drugiej turze, ale wygrywa Andrzej Duda" z 19.05 z 09:30, zamieszczonego na Frondzie, pisałem o tej sytuacji, o zagrożeniu pozycji Pana Prezydenta, o jego jałowej kampanii, o cyrku który wyprawia PiS, a którego skutki pójdą na konto Pana Prezydenta. Frondowi "Czarodzieje rzeczywistości" zełgali mnie tam równo, no bo jakże to, rzeczywistość nie pasuje do ich wizji?? To być nie może!

Ano, nie pasuje...

Wyznawcą PiS radziłbym modlić się o to, aby jednak do drugiej tury wszedł Pan Trzaskowski, bo wtedy niewielką przewagą, ale jednak obóz PiS wygra. Zresztą wygra z każdym innym. Spore problemy może mieć za to w starciu z Panem Kosiniakiem z PSL. Nie Frondowi marzyciele, nie dlatego, że Pan Kosiniak jest lepszy, ale dlatego że ludzie którzy mają dość arogancji władzy, a jednocześnie pamiętają arogancję i mierne rządy Platformy, Ci niezdecydowani, Ci nie lubiący wiecznych konfliktów, ale pragnący zgody, a jednocześnie potrafiący rozliczać polityków, wiedzący, że cała władza w jednym obozie to zło (przy naszych polskich standardach przynajmniej) - czyli Ci niezdecydowani - którzy, jak wszystko wskazuje, będą języczkiem u wagi, oddadzą na niego swój głos, głos nie "za" Panem Kosiniakiem, ale głos "przeciw" obozowi władzy PiS.

W mojej ocenie Pan Prezydent nie musi martwić się o twardy elektorat, o wyznawców PiS, ale powinien zawalczyć o tych neutralnych, może oni dadzą się jeszcze nabrać? No i z pewnością będzie to fascynująca walka, pełna zabawnych, wprost prl-owskich zwrotów w TVP1 (powrót Pana Jacka Kurskiego, o którym na zadane przez Pana Tuska do Pana Kaczyńskiego pytanie: "dlaczego trzymasz tego sku...a, Pan Kaczyński odpowiedział: "Może i jest s...synem, ale wolę go mieć po swojej stronie").

Frondo, do dzieła! Im więcej strat Pana Prezydenta Dudy i obozu PiS, tym jesteście zabawniejsi ze swoimi wypocinami.