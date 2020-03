Sondaż: Polacy za przełożeniem wyborów, Duda prowadzi

Leszek 23.3.20 11:52



Opozycja już nie kryje, że wyje ! Bo sukcesywne odrywanie ryji od koryta boli. Żaden z kandydatów na urząd prezydenta nie ma ani programu, ani wizji dla Polski, ani pomysłu na Polskę. Jedyny Andrzej Duda mówi ludziom co zostało zrobione podczas jego kadencji, i mówi jaką ma wizję dla Polski na kolejne lata.

Pozostali, zdeformowani intelektualnie plują jadem i nienawiścią na obecnego Prezydenta wykorzystując do tego wszystko co się da – nawet chorych ! Ich wyborcze tematy to walka z Kościołem, mordowanie nienarodzonych dzieci, wprowadzenie LGBT do szkół, związki zboczeńców i adopcja przez nich dzieci. Wszyscy czterach należą do homo insipiens !

Wybór każdego z nich – to katastrofa dla Polski !