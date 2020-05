Sondaż. Polacy wciąż pozytywnie oceniają pracę min. zdrowia

Pracownia Social Changes przeprowadziła na zlecenie portalu wPolityce.pl sondaż, w którym zapytała o ocenę działań ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w walce z pandemią koronawirusa. Pokazuje on wyraźną przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi. Mimo więc wysiłków totalnej opozycji, prof. Szumowski ciszy się uznaniem Polaków. Pozytywnie jego działania ocenia również co czwarty wyborca Koalicji Obywatelskiej.