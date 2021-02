Sondaż: Polacy nie czekają na powrót Tuska

W styczniu tego roku Donald Tusk zapewniał, że cały czas obecny jest w polskiej polityce i „na pewno od tego nie ucieknie”. Dodał też, że zrobi co w jego mocy, aby jeszcze przed wyborami pomóc w zwycięstwie i „przywróceniu normalności i demokracji”. Problem jednak w tym, że jego powrotu… nie chcą Polacy.

Co jakiś czas, gdy notowania Platformy Obywatelskiej lecą na łeb, na szyję i partii zagrażają nowe ugrupowania jak Polska 2050 Szymona Hołowni, czy też wtedy gdy kolejne pomysły PO okazują się kompletną klapą, niektórzy z działaczy partii przyznają, że liczą na Donalda Tuska. Obnaża to ogromny kryzys, w jakim znajduje się to ugrupowanie. Wystarczy zresztą spojrzeć na sondaże i to, jak postrzegany był Grzegorz Schetyna, a teraz Borys Budka.

Na zlecenie „Super Expressu” Instytut Badań Pollster sprawdził, jak na powrót Tuska zapatrują się Polacy. Okazuje się, że nie najlepiej.

W badaniu przeprowadzonym w dniach 29 stycznia-1 lutego aż 64 proc. uczestników sondażu odpowiedziało, że Donald Tusk nie powinien być szefem Platformy Obywatelskiej! Przeciwnego zdania jest 36 proc. badanych.

dam/PAP,"Super Express"