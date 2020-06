Sondaż. Polacy krytycznie oceniają działania Senatu

katolicka kretynizacja polski 8.6.20 20:48

PiSdziaku i ty katolski ćwoku chrzczony przez księdza pedofila, odpowiedz mi na kilka pytań...

1. W których więzieniach siedzi osądzona mafia VAT?

2. O ile obniżono podatek VAT?

3. Co a aferą SKOKów i GetBack? ( miliardy złotych)

4. O ile podniesiono kwotę wolną od podatku?

5. Jaką pomoc otrzymali frankowicze?

6. Kto mieszka w 100 tysiącach mieszkań plus?

7. Kto jeździ milionem samochodów elektrycznych?

8. Jak wysokie są reparacje wojenne z Niemiec?

9. Jakie wojska latają zakupionymi helikopterami dla armii?

10. Kto oddycha czystym powietrzem i w jakiej miejscowości?

11. Dokąd pływają promy ze szczecińskiej stoczni?

12. Jak pokonano ASF?

13. O ile krótsze są kolejki do lekarzy?

14. Ile łóżek szpitalnych przybyło w Polsce?

15. O ile wzrosły emerytury i renty?

16. Jak zmalały kolejki w sądach i skróciły się czasy rozpraw?

17. Ilu Polaków wróciło z emigracji zarobkowej?

18. Ilu Polaków wyjechało na dobre z kraju?

19. Jak ochroniono środowisko?

20. Gdzie jest pół miliarda posadzonych drzew?

21. O ile mniej węgla sprowadzamy z Rosji?

22. O ile wzrósł udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym Polski?

23. O ile mniej energii importuje Polska z Niemiec, Szwecji, Litwy?

24. Ilu urzędników mniej pracuje w ministerstwach?

25. Gdzie jest narodowa zgoda i połączenie wszystkich Polaków?

26. Gdzie jest broń, którą miano dozbroić nasz kraj?

27. Gdzie jest wrak Tupolewa i co z kłamstwem smoleńskim?

28. Czemu miało służyć wykopywanie zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej wbrew woli rodzin?

29. Gdzie można przeczytać aneks do raportu WSI?

30. Kto jeździ po 100 obwodnicach