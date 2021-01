Sondaż. Polacy chcą, aby polskie media były w polskich rękach

Na zlecenie portalu wPolityce.pl pracownia Social Changes zapytała Polaków o stosunek do postulatu polskiej własności mediów. Polacy są zdania, że media w Polsce powinny należeć do polskich właścicieli.

35 proc. respondentów stwierdziło, że „wszystkie media w Polsce powinny należeć do polskich właścicieli”. Zdaniem 17 proc. do polskich właścicieli powinna należeć więcej niż połowa mediów w Polsce. Co najmniej połowa mediów natomiast powinna być w polskich rękach wedle 29 proc. ankietowanych.

Zdania, że „mniej niż połowa mediów w Polsce powinna należeć do polskich właścicieli” jest 9 proc. badanych. 10 proc. odpowiedziało, że „żadne media w Polsce nie powinny należeć do polskich właścicieli”.

kak/wPolityce.pl