Sondaż. PiS z największym poparciem, ale odnotowuje spadek

W 2011 roku PO przedstawiło 21 priorytetów:



1. Wynegocjowanie ponad 300 mld złotych w budżecie UE na lata 2014–2020 na nasz program inteligentnego rozwoju, który wesprzemy kolejnymi 100 mld złotych środków własnych.

2. Płace sfery budżetowej, zamrożone ze względu na kryzys, zaczną ponownie rosnąć. Podobnie jak konsekwentnie zwiększyliśmy płace nauczycieli, będziemy sukcesywnie podnosić wynagrodzenia innych ważnych społecznie grup zawodowych, zaczynając od nauczycieli akademickich i policjantów.

3. Do 2013 roku wprowadzenie rozwiązań gwarantujących Polsce wysokie przychody z wydobycia gazu łupkowego, które przeznaczone będą na bezpieczeństwo przyszłych emerytur.

4. Na podobieństwo 1800 Orlików budowa 1000 Świetlików – centrów kultury i bibliotek gminnych, które będą wspierać kreatywność i budować umiejętność pracy zespołowej.

5. Zwiększenie wydatków na Uniwersytety Trzeciego Wieku i grupowe zajęcia zdrowotne dla seniorów.

6. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Żeby temu zaradzić będzie radykalnie zwiększona ulga rodzinna na trzecie i kolejne dziecko.

7. W ramach programu „Koperniki” w każdym województwie do 2020 roku będą tworzone „Centra Nauki”, których zadaniem będzie inspirowanie młodzieży do nauki i innowacyjności.

8. Likwidacja formularzy podatkowych PIT.

9. Obniżenie zasadniczej stawki VAT do 22% w 2014 roku, kiedy światowy kryzys gospodarczy powinien ustąpić fazie ożywienia.

10. Zwiększenie ulg podatkowych dla oszczędzających na emeryturę, by motywować skłonność do długookresowego oszczędzania.

11. Dostęp do szerokopasmowego Internetu w każdej gminie.

12. Do 2015 roku wprowadzenie do szkół e-podręcznik.

13. Polacy będą mieli prawo wyboru, komu przekażą swoją składkę zdrowotną, wprowadzając konkurencję dla NFZ.

14. Wprowadzenie do kodeksu pracy odnawialnych umów sezonowych dla pracowników, co zwiększy stabilność zatrudnienia wśród młodych.

15. Likwidacja obowiązku noszenia przez kierowcę przy sobie dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu i prawa jazdy, które policja i inne służby będą mogły skontrolować, łącząc się elektronicznie z odpowiednim urzędem.

16. Radykalne ograniczenie dostępu służb specjalnych i policyjnych do bilingów obywateli oraz zwiększenie kontroli nad wykorzystywaniem podsłuchów.

17. Skrócenie terminu wydawania pozwoleń na budowę z około 300 do 100 dni, a liczbę procedur z ponad 30 do 15. Skrócenie termin oczekiwania przez obywatela na rozstrzygnięcie jego sprawy w sądzie o 1/3.

18. Dążenie do zrównoważonego budżetu przed końcem kadencji. Obniżenie relacji długu do PKB do 48% w 2015 roku i do 40% w 2018 roku, dzięki czemu będziemy mieli niższe stopy procentowe i szybszy wzrost gospodarczy.

19. Wprowadzenie przepisów gwarantujących kobietom „równą płacę za równą pracę”, eliminując dyskryminację kobiet w miejscu pracy.

20. Stypendia naukowe dla najlepszych maturzystów już od pierwszego roku studiów.

21. Miliard złotych ze środków unijnych na „Fundusz Przedsiębiorczości na Wsi”.