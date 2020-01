Sondaż: PiS wciąż zdecydowanym liderem

Katolik 6.1.20 14:56

Co to znaczy "wciąż"????

To tak jakby napisać, że Zenek Martyniuk wciąż jest największym polskim artystą.

To oczywiste, bo niby kto miałby być "większy", Penderecki? Chopin? Moniuszko?

eeee tam Martyniuk ma więcej głosów od zwykłych polaków, częściej jest w TVP.

PiS i Martyniuk rules :)