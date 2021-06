Sondaż: PiS w górę, cała opozycja w dół

Poparcie PiS wzrosło, podczas gdy cała opozycja notuje spadki - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Zjednoczona Prawica może liczyć na poparcie 35,6 proc. badanych.

To wzrost o 2,8 proc. w stosunku do poprzedniego badania, które przeprowadzono miesiąc temu. To największy wzrost spośród wszystkich partii.

Na drugim miejscu uplasowała się Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem 16,1 proc. badanych. Partia zanotowała jednak spadek poparcia o 1 proc.

Na trzecim miejscu znajduje się Platforma Obywatelska z poparciem 11,3 proc. badanych - to spadek o 0,3 proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja z poparciem 5,5 proc. badanych (spadek o 0,6 proc.) oraz Lewica z poparciem 5,3 proc. (spadek o 0,2 proc.).

Poza Sejmem znalazłyby się PSL i Kukiz15. Obie listy uzyskały poparcie 2 proc. badanych.

Zapewne poprawa sytuacji zdrowotnej związanej z pandemią, luzowanie obostrzeń, a również rządowy plan wychodzenia z kryzysu, sprawiły, że w czerwcu obserwujemy niewielką, trzypunktową poprawę notowań rządzącej koalicji. Notowania opozycji zmieniły się nieznacznie. pic.twitter.com/s4cVjpESQA

jkg/rp