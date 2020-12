Sondaż: PiS odrabia straty. Kukiz'15 i PSL poza Sejmem

Według najnowszego sondażu pracowni Social Changes, Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 36 proc. głosów. Oznacza to, że w porównaniu do poprzedniego badania partia Jarosława Kaczyńskiego odrobiła aż 5 pkt. proc. strat.

Badanie dla portalu wpolityce.pl przeprowadzone zostało w dniach od 11 do 14 grudnia. W scenariuszu, w którym nie brano pod uwagę startu ugrupowania Szymona Hołowni drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska z poparciem 26 proc. To jednocześnie spadek o 1 punkt procentowy. Ostatnia na podium jest Lewica z 12 proc. głosów i takim samym spadkiem jak KO.

Do Sejmu weszłaby także Konfederacja, na którą swój głos oddać chce 10 proc. badanych. Poparcie dla tej partii nie uległo zmianie. Poza Sejmem ląduje PSL (4 proc.) i Kukiz’15 (3 proc.).

Gdyby w wyborach wzięło udział także ugrupowanie Hołowni, PiS może liczyć na 34 proc. głosów. To dla partii Kaczyńskiego zysk aż 6 punktów procentowych w takim układzie. Drugie miejsce przypada KO (20 proc.), a zaraz za nią uplasowała się Polska 2050 Szymona Hołowni (19 proc.).

W Sejmie znalazłaby się także Lewica (10 proc.) i Konfederacja (8 proc.). Progu wyborczego nie przekracza znów PSL (4 proc.) oraz Kukiz’15 (3 proc.).

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl