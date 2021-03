Sondaż. PIS nadal liderem i kompletna klęska Koalicji Obywatelskiej

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS do dużego niezadowolenia ma podstawy Koalicja Obywatelska, której spadek w sondażach należy do jednego z najwyższych w historii badań poparcia partii politycznych. Liderem nadal pozostaje PiS, a powody do zadowolenia może mieć także partia Szymona Hołowni.

Gdyby wybory odbywały się w marcu 2021 PiS uzyskałby poparcie na poziomie 33 proc. wśród uczestników zdecydowanych do wzięcia udziału w głosowaniu. Na Polskę 2050 Szymona Hołowni głosy oddałoby 17 proc., KO - 11 proc., Konfederację 7 proc., a Lewicę - 6 proc.

Poniżej progu wyborczego znalazły się PSL z 2 proc. poparciem oraz Kukiz'15 – z wynikiem 1 proc.

Niezdecydowanych wyborców w tym badaniu było 19 proc., a udział z wyborach za zadeklarowało 76 proc. uprawnionych do głosowania.



mp/pap/niezalezna.pl