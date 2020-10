Sondaż. PiS na prowadzeniu. Zyskuje Konfederacja

Według najnowszego sondażu pracowni Social Changes przeprowadzonego na zlecenie portalu wPolityce.pl, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Partia rządząca odnotowała jednak spadek w porównaniu z poprzednim badaniem. Zyskała natomiast Lewica i Konfederacja.

Na Prawo i Sprawiedliwość oddanie głosu zadeklarowało 38 proc. ankietowanych. To o 4 punkty procentowe mniej niż w poprzedniej fali badań. Drugie miejsce należy do Koalicji Obywatelskiej, która tracąc 1 punkt procentowy, mogłaby liczyć na 24 proc. głosów. Podium zamyka Lewica z wynikiem 14 proc. To o 3 punkty procentowe więcej niż poprzednio.

Zyskała też Konfederacja, która cieszy się poparciem 11 proc. respondentów. Poprzednio było to 9 proc. Na PSL chciałoby zagłosować 6 proc. badanych, czyli o 1 punkt mniej niż w poprzednim badaniu.

Inne ugrupowanie chciałoby poprzeć 7 proc. uczestników badania.

Deklarowana frekwencja to 64 proc.

kak/wPolityce.pl