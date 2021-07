Sondaż. PiS na czele, PO wyprzedziło Hołownię

Jak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM, mocno na czele stawki niezmiennie plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, a po powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki na obecnym etapie Platforma Obywatelska wyprzedziła Polskę 2050 Szymona Hołowni.

W najnowszym sondażu chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 33 proc. ankietowanych Polaków.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem 18,6 proc. głosów, a za nią Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 16,6 proc. poparcia.

Na Lewicę chciało zagłosować 7,8 proc. Polaków, na Konfederację 7 proc. wyborców, a na PSL-Koalicja Polska - 6 proc.

- „Sondaż pokazuje zmianę trendu, gdyż od lutego ugrupowanie Szymona Hołowni było przed KO” – zauważa „DGP”.

- Myślę, że Tuskowi uda się sprowadzić Platformę Obywatelską z powrotem do ponad 20 proc. w sondażach i myślę, że stanie się to szybko, co da mu coś, na czym może się oprzeć – powiedział Wojciech Szacki [Polityka Insight], którego cytujował ostatnio James Shotter w Financial Times.

- Ale myślę, że to nie wystarczy, by w sondażach wyprzedzić PiS. Myślę, że nad głową Tuska jest sufit. Polska zmieniła się od jego wyjazdu. Wiele osobo, albo nie podoba się to, co robiła Platforma Obywatelska, gdy była u władzy, a inni tego nie pamiętają – podsumował Szacki.





