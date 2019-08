Sondaż: PiS MIAŻDŻY opozycję! Ponad 45 proc. poparcia

Sławek 10.8.19 10:45

Oczywiście nasi internetowi trole będą zaraz głosić, że to nie prawda, że sondaże kłamią i są oszukane, że to PO-PSL znowu zwycięży i wróci Polska jako żerowisko dla grabieżców, dla takich mających w pogardzie przepisy jak Najsztub co to nie lubią co i jak im prawo nakazuje. Wróci Polska niesprawiedliwości i bezprawia korzystnego dla bogatych, tymi ze znajomościami w sądach. Wróci dla nich min. Nowak-Zegarek, Klich psychiatra od wojska, Sienkiewicz znowu poleci komuś spalić budkę przy ambasadzie, wróci Tuskowa faworyta Bieńkowska-Sory, no i wróci precyzyjny Donald, co to rzuci celnym zdaniem i już zapudruje jakąś aferę, nadużycia ministrów, odda w hołdzie polską ziemię rolniczą obcokrajowcom...



Ja nie chcę takiej POlski !!!



Króluj nam Chryste !



Pozdrawiam