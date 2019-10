Sondaż: PiS ma prawie 50 procent, KO - dwukrotnie mniej

Asmo 6.10.19 11:09

POKO to są normalni przestępcy ! A przestępców nie można tolerować jak normalnych obywateli. Ludzie ! Obudźcie się ! I zacznijmy ich odsuwać .... obojętnie gdzie. Nie zapraszajmy ich do mediów, bo albo tam kłamią że nie kradli i nie zdradzali Polski za granicą, albo udają głupów. Oni nie mają nam nic do powiedzenia !!! Oni nie są potrzebni Polsce, bo działają na szkodę państwa polskiego !!!

Ktoś zapyta, skoro przestępcy to czemu nie siedzą ? Ano, jeżli oglądaliśmy transmisję z procesu sądowego w Gdańsku pomiędzy Kaczyńskim a Wałęsą, to od razu zorientujemy się, że żaden przestępca polityczny nie zostanie sprawiedliwie osądzony przez ich sędziów, i zostanie albo uniewinniony, albo umożony, albo przedawniony. Na to aby ich osądzić potrzeba jeszcze trochę czasu dla reformy sądownictwa, zmiany wielu aktów prawnych, zmiany wielu sędziów na nowych i młodych, wprowadzenie losowania sędziów i spraw w całej Polsce, no i zmian w czapach sędziowskich jak KRS, SN i NSA. S. Neuman (niemieckie nazwisko „Nojmann”,a w Polsce czyta się tak jak pisze) , członek mafii zwanej Platformą Obywatelską powiedział, że w kolejce do prokuratury i sądów, po zdanowskiej, gawłowskim i innych, stoją m.in. żuk, witkowski, karnowski, jaśkowiak, rodzina adamowiczów, neumann, kapica, a do TS stoją tusk, kopacz, rostowski i szczurek.