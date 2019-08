Sondaż: PiS bierze 47%

szcze na PiS i rydzykowi prosto w spasiony ryj 30.8.19 17:55

Polityka PiS-u, który odcina się od skompromitowanych ludzi lub czynów i idzie w zaparte to norma. To bezwstydna bezczelność, do której Jarosław Kaczyński i jego przyboczni zdążyli nas już przyzwyczaić. Oni nigdy nie przyznają się do błędów i nigdy nie przepraszają. Jeżeli wpłacają nagrody, to nie dlatego, że zrozumieli niestosowność funkcjonowania w rządzie systemu drugich pensji, tylko dlatego, że opinii publicznej nie przypadło to do gustu. Jeśli dymisjonują marszałka Sejmu, to nie dlatego, że są zbulwersowani traktowaniem rządowego samolotu jak taksówki, tylko dlatego, że boją się sondażowego efektu licznych przelotów Kuchcińskiego i jego rodziny do Rzeszowa. Podjętym działaniom towarzyszą rytualne zapewniania, że wszystko było zgodne z prawem i dobrym obyczajem, ale skoro lud uważa inaczej, to bardzo proszę, działamy. Ten mechanizm jest ściśle związany z jakością elit tworzących obóz rządzący. Już samo słowo „elita” jest tutaj na wyrost, wszak prezes PiS kieruje się specyficzną metodą doboru ludzi. To selekcja negatywna. Mierni, prymitywni, złamani, tacy, których biografie bywają obciążone czarną kartą. Frustraci zdolni niemal do wszystkiego za stanowisko, pieniądze i – przede wszystkim – władzę, za to niezdolni do osiągnięcia zawodowego sukcesu czy społecznego awansu w innych, normalnych warunkach. Nic dziwnego, że nie cofają się przed mówieniem i robieniem tego, czego żaden przyzwoity człowiek nigdy nie chciałby firmować swoim nazwiskiem i twarzą. Ważne jest wyłącznie to, by się nie wydało.