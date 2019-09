Sondaż: OGROMNA przewaga i samodzielne rządy PiS!

Lublinianka 8.9.19 9:34

Szanowani Państwo, nie ma co cieszyć się z sondaży (co nieustannie podkreśla dr Jarosław Kaczyński)! Musimy się WSZYSCY zmobilizować i 13 października iść na wybory oddać WAŻNE głosy!!! Nie możemy ryzykować niskiej frekwencji, która mogłaby dać szansę opozycji na stworzenie koalicyjnego rządu! Przecież nikt o zdrowych zmysłach nie chce powrotu tych przestępców i kłamców do władzy! Nie możemy ryzykować powrotu KOMUCHÓW z SLD do sejmu - kto z Państwa chce ze swoich podatków płacić im poselskie apanaże, tym starym PZPR-owcom, którzy zniewolili i okradali Polskę przez 50 lat? Ja NIE chcę! Poza tym im wyższa frekwencja, tym większa szansa na zdobycie większości KONSTYTUCYJNEJ przez PIS, a wówczas wzrastają szanse na jeszcze większe zmiany w Polsce. Nie pozwólmy, aby PO wróciło do władzy, a niestety mają duże zaplecze wyborców na nich głosujących, szczególnie wśród samorządowych urzędników i ich rodzin, bo samorządy do duże zakłady pracy "dla swoich" (co widać chociażby po Lubelszczyźnie: wybory parlamentarne wygrywa PIS - i w województwie i w mieście Lublin, a prezydentem Lublina znów został Żuk z PO, bo miejskie stanowiska obsadził swoimi, a ci chcą je utrzymać, więc GŁOSUJĄ w wyborach na niego).