Sondaż: Lewica się załamie! Polacy przeciwko homomałżeństwom i adoptowaniu dzieci przez pary jednopłciowe

Jan Statystykiewicz 10.12.19 10:09

Zależy gdzie się robi sondaż, bo jakby go zrobiono w klubie gejowskim, to poparcie byłoby jeszcze wyższe. Osobiście uważam, że te 54% przeciwko to mało. Dobrze będzie, jak przeciwko opowie się 90%. Bo małżeństwo to prawo do adopcji dzieci. Jeśli założymy, że dziecko to też człowiek, a nie zabawka, i że ma swoje prawa, to dojdziemy do wniosku, że ma też prawo do matki i ojca. Z tego powodu nie można dopuścić do homoadopcji. Wydaje się niektórym, że damy im związki partnerskie i tym ich zadowolimy. Nieprawda! To jest tylko etap na drodze do celu, jakim jest dostęp do naszych dzieci. Każdemu, kto popiera homomałżeństwa polecam następujące ćwiczenie intelektualne: Wyobraź sobie, że umierasz i zostawiasz swoje dzieci bez opieki. Jeśli będziemy mieli homomałżeństwa, mogą do nich trafić, jeśli nie - przynajmniej taki los im nie grozi. Jeśli nie masz dzieci - wyobraź sobie, że sam/a jesteś dzieckiem i zostajesz sierotą. Czy chcesz trafić do homopary? Niech każdy odpowie sobie sam w zgodzie z własnym sumieniem.