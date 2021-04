Kasta basta. Ilu sędziów aktywnie wspiera opozycję w Polsce? Sondaż

- „Czy według Pani/Pana część sędziów w Polsce aktywnie sprzyja i wspiera opozycję swoimi działaniami?" – takie pytanie zostało zadane ankietowanym Polakom w badaniu przeprowadzonym przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wpolityce.pl.

Aż 38 proc. badanych odpowiedziało na to pytanie twierdząco nie mając do do tego żadnych wątpliwości.

Kolejne 19 proc. ankietowanych stwierdziło, że "zdecydowanie tak", a dalsze 19 proc. wskazało na opcję "raczej tak".

Z opinią tą nie zgodziło się 25 proc. ankietowanych. Stwierdzili oni, że nie ma podstaw sądzić, żeby środowisko sędziowskie choćby w części wspierało opozycję.

Z kolei 16 proc. wskazało na odpowiedź "raczej nie", a 9 proc. na "raczej nie".

Co ciekawe, niezdecydowanych było aż 37 proc uczestników sondażu, którzy wybrali odpowiedź "trudno powiedzieć".

Analizując te dane pod kątem sympatyków trzech trzech najbardziej popularnych partii politycznych – Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Polski 2050 – okazało się, że o wspieraniu opozycji przez sędziów jest aż 71 proc. wyborców PiS, przeciwnego zdania natomiast było zaledwie 8 proc. ankietowanych.

Wyborcy Koalicji Obywatelskiej uznali w 26 proc., że że sędziowie wspierają opozycję, podczas gdy aż 53 proc. była temu stwierdzeniu przeciwna.

Elektorat Szymona Hołowni. natomiast w 30 proc. uważą, że część sędziów wspiera opozycję, a 44 proc. uznało, że nie wspiera.

mp/wpolityce.pl