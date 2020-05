Sondaż: Duża przewaga Andrzeja Dudy, Trzaskowski walczy z Hołownią o drugą turę

Vivian Darkbloom 20.5.20 12:47

Biorąc pod uwagę, że to Social Changes to pewnie w rzeczywistości Duda ma mniej. Ale tak czy inaczej najpewniej wygrywa w II turze: elektorat PSL popierający Trzaskowskiego to chyba mieści się w głowie tylko Hartmanowi. Nawet nie wiadomo, czy Trzaskowskiego poprze elektorat Hołowni, bo on może zbierać po części tych, którzy wcześniej głosowali na Kukiza tj. mam dość tej całej polityki i polityków, dajmy szansę komuś nowemu i tak dalej.