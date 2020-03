Sondaż. Duda z bardzo dużą przewagą, MKB …

Eustachy 8.3.20 11:04

Tak, tak, po podpisaniu ustawy przekazującej 2 mld zł na propagandę, notowanie wzrosły. Dziś oglądałem program Woronicza 17 na TVPiS dezInfo. Skupiłem się na tweetach, jakie publikowano na ekranie w trakcie dyskusji nad przekazaniem 2 mld zł na partyjną propagandę. Tweety w 100 procentach wyselekcjonowane, wszystkie co do jednego chwalące decyzję Dudy oraz wściekle atakujące ludzi, podważających jego podpis pod ustawą. Takiej wody z mózgu to chyba nawet za komuny ludziom nie robiono, pytanie tylko, czy ciemny lud to kupi.