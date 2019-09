Sondaż: Dominacja PiS! Ponad 44 proc. poparcia

Dam 27.9.19 14:42

Nie wstyd ci tak kłamać?

Masz tutaj niezrealizowane obietnice PISu i idź się wyspowiadać.



• Obniżenie VAT do 22 proc. – obniżka była automatyczna 01.01.17, ale PIS go znowu podniósł.



• Zerowy VAT na ubranka dla dzieci – niezrealizowane. Jedyne, na co mogą liczyć rodzice, to obniżka VAT na art. higieniczne i art. dla dzieci z 8 do 5 proc. od 1 kwietnia 2020 r.



• Likwidacja NFZ i składki zdrowotnej – niezrealizowana. Z tej obietnicy PiS na razie się wycofało. Kilka miesięcy temu minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił, że los NFZ rozstrzygnie się w kolejnej kadencji.



• Media publiczne w pełni finansowane z abonamentu, który byłby ściągany razem z rachunkiem za prąd lub w PIT – niezrealizowane. W programie PiS zapowiadana jest zmiana finansowania mediów publicznych, jednak szczegółów brak.



• Mieszkania za 2500 zł za metr – niezrealizowane. Jest program Mieszkanie+, ale nowe lokale powstają w wielkich bólach. Z zapowiedzianych 100 tys. mieszkań, na razie oddano ok. tysiąca.



• Leki dla kobiet w ciąży za darmo – niezrealizowany. Projekt ustawy od stycznia jest już gotowy, reforma miała wejść w połowie roku, ale wciąż jest przesuwana. Znalazła się w programie PiS na kolejną kadencję



• Bony dla studiującej młodzieży – niezrealizowana. Obietnica padła przed rokiem, podczas konwencji przed wyborami samorządowymi. PiS o niej zapomniał



• Dłuższe urlopy dla matek – niezrealizowana.



• Premie za szybkie urodzenie drugiego dziecka – niezrealizowana.



• Likwidacja umów śmieciowych – niezrealizowana. Na umowach cywilnoprawnych pracuje ok. 370 tys. Polaków. Kiedy PiS obejmowało władzę było to ok. pół miliona.



• Wyrównanie dopłat dla rolników – niezrealizowane. PiS zapewnia, że zrealizuje tę obietnicę zaraz po wyborach.