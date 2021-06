Sondaż: czy Polacy chcą szczepić swoje dzieci na covid?

Ponad 60 proc. Polaków zaszczepiłoby swoje dzieci przeciwko COVID-19, gdyby mieli taką możliwość - wynika z sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie radia RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej.

Ankietowanych zapytano, czy gdyby mieli taką możliwość, zaszczepiliby swoje dzieci przeciwko COVID-19.

43 proc. badanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", co stanowi nieznaczny wzrost w stosunku do badania z 7 maja. Odpowiedź "raczej tak" wybrało 19,2 proc. badanych (to spadek o 7,5 proc.).

Wzrosła także liczba osób niechętnych szczepieniu dzieci na covid.

Odpowiedzi "Zdecydowanie nie" udzieliło 20,1 proc. ankietowanych (to zdecydowany wzrost - w maju było to 13,7 proc.). "Raczej nie" zaszczepiłoby swojego dziecka 6,8 proc. Polaków (spadek o 2,2 pkt proc.).

Ponadto 10,1 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania, przy 8,7 proc. niezdecydowanych w maju.

jkg/rmf fm