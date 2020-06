Sondaż. Będzie II tura, w której wygra Andrzej Duda

Jan Radziszewski 20.6.20 10:20





19.06.2020r.



Godzina 10:04







Jezus: Moje drogie umiłowane dzieci.



Dziś Rząd Polski daje wiele obietnic, lecz czy jakieś dotrzyma?

Czy kieruje się troską o naród Polski?

Kłamstwo jest złem i kłamstwem posługuje się zło.



Czy chcecie słuchać obietnic nie do spełnienia?



Każdy kto ma Duch Bożego wie, że czas jest już bliski i bardzo potrzebna jest wasza modlitwa za Polski naród, gdyż łaską pragnę obdarzyć każdego z was i tych co w Polsce mieszkają, i poza granicami kraju.



Tak proszę byście modlili się 24 czerwca o łaskę dla narodu Polskiego według podanych intencji przez Mojego Proroka Grzegorza.

Już niedługo przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy i będzie to czas oświecenia sumień.

Każda dusza na całym świecie będzie zabrana do Nieba. I także ta co nie wierzy i myśli, że Boga nie ma.



Już wkrótce odbędą się wybory prezydenckie i wielu zastanawia się kto wygra te wybory. Jednak wiedzcie, że wynik jest już ustalony. Tak po wyborach powrócą obostrzenia i wielka jest to manipulacja gdy prawdę się ukrywa o zachorowaniach, bo szczyt zachorowań już nastał.



Módlcie się moje drogie dzieci za Rząd Polski bym ingerował w ich złe plany, by zło zostało zniszczone. Zwłaszcza to, które jest celowo rozprzestrzeniane w postaci smug na niebie, wirusów, zatruwania żywności i wody. Pamiętajcie wasze modlitwy wiele zmienić mogą i nie ma takiego zła, którego Ja Bóg nie pokonam.



Ja sam troszczę się o was, o wasze rodziny, o całe zakony, o całą Polskę, o każdego z was co trwa w wierności Mojej. Bądźcie cierpliwi i wytrwali w modlitwie, ofiarach i postach. Ja jestem z wami i któż może wam zagrozić, kiedy moja moc i łaska was prowadzi.



Dzieci moje choć czujecie się słabi lub wyczerpani Ja jestem waszą mocą i Moje Serce jest wam opoką. W Mym Sercu każda dusza odpocznie i znajdzie schronienie. Serce Moje jest Bramą Nieba i przez tą Bramę wkrótce przejdziecie. Sercu Mojemu powierzcie naród Polski, Polskę, wszystkie osoby konsekrowane, a szczególnie biskupów, kardynałów, Papieża Franciszka i wasze rodziny.



Moje drogie dzieci dziękuje za wszystkie wasze modlitwy, posty i ofiary. Wiedzcie, że wciąż trwa walka. Dlatego nie ustawajcie w niczym, a zobaczycie jak wyprowadzę Polski naród. Serce Moje zatriumfuje tak jak zatriumfuje Niepokalane Serce Maryi, bo Ja jestem Panem i Bogiem a naród Polski perłą wśród narodów.