Sondaż: Będzie druga tura. Andrzej Duda wygrywa, Hołownia trudniejszym przeciwnikiem od Trzaskowskiego

Islandia: ciekawe wyniki dotyczące zakażeń koronawirusem. Wyzdrowiało 97 proc. chorych. Zmarło 10 osób !



https://www.pch24.pl/islandia--ciekawe-wyniki-dotyczace-zakazen-koronawirusem--wyzdrowialo-97-proc--chorych,75899,i.html



I PO CO NAM W POŚPIECHU ROBIONE I NIE DO KOŃCA PRZEBADANE ZASTRZYKI BILLA bramy piekielne GATES'A ZE ZNAMIENIEM BESTII ???

Po ostrych protestach w USA i w Niemczech szczepienia NIE BĘDĄ OBOWIĄZKOWE !



Panie Jezus przyjdź ! Połóż kres złu, które dyktuje nam jak mamy żyć na tym świecie !

Pozdrawiam i życzę wszystkim ZBAWIENIA !

Niech nikt nie myśli, że w piekle są Hawaje, plaże, drzewa, kwiaty, drinki, smaczne jedzonko i wszystko all inclusive. Tam jest wieczny HORROR, GROZA, STRACH, ROZPACZ że to nigdy się nie skończy !