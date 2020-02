Sondaż: Andrzej Duda wygrywa w drugiej turze. Kto najtrudniejszym rywalem?

Michał Jan 14.2.20 11:43

Pani MKB gwarantuje, że wszystkie ustawy sejmowe, jak teraz są podpisywane, tak będą wetowane. Do obalenia weta potrzebne byłyby głosy albo KP+Konf, albo Lewicy. PiS pójdzie raczej na to drugie, więc byłoby to istne horrendum.



Pan Kosiniak-Kamysz zgrywa bardziej neutralnego, ale po wyborze może wrócić do "opozycji" i też wetować.



Obecny prezydent teraz podpisuje, ale w drugiej kadencji nie będzie już mu grał "Trzeci oddech kaczuchy", więc może zacząć czytać te ustawy. Prawdopodobieństwo oceniam na zbliżone do tego, że p. K-K też będzie czytał i nie wetował, jak leci.



P. Hołownia może być neutralny, ale diabli wiedzą, kto go nam stręczy.



P. Bosak daje największe prawdopodobieństwo, że decyzje będą racjonalne, a nie polityczne.



Moje typy: 1. K. Bosak; 2a. Dr Duda; 2b. Dr. Kosiniak-Kamysz; 4. Sz. Hołownia; 5. P. MKB.



Pewnego jegomościa pominąłem, bo nie chce mi się o nim pisać.