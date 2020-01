Sondaż: Andrzej Duda to dominator, Kidawa słabo

Nie jest tak fajnie z "dominatorem" 11.1.20 12:16

To teraz policzcie głosy na p. Kidawę i p. Hołownię. Do tego dodajcie niektórych za p. Kosiniakiem i niektórych za p. Bosakiem. W drugiej rundzie "dominatorowi" zrobi się gorąco. Osobiście w pierwszej rundzie wesprę Konfederatę, ale w drugiej o ile nie będzie jakiś zdecydowany lewak to wesprę przeciwnika "dominatora", żeby przerwać taśmociąg ustawodawczy. ""Dominator" wszystko podpisuje jak leci.