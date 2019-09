Soloch: Relacje z Rosją najgorsze od 30 lat

klaus 6.9.19 14:15

co to będzie od dziś przegrali w kosza , czekam kedy trzeba ich za to zwyciestwo przepraszać, oj narobiło się narobiło , każą nam przepraszać za 1613 rok, a tu masz ci babo placek następny rok i zwyciestwo oj Polacy ,Polacy (Paliaki) grabcie sobie dalej.