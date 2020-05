,,Solidarność'' udziela poparcia prezydentowi Andrzejowi Dudzie w wyborach prezydenckich

Jak można było tak zgnoić logo Solidarności?

Przewodniczący idiota i ogólnie aż żal patrzeć co oni zrobili. Samo logo "Solidarność" powinno być powodem do dumy wszystkich Polaków. Inne kraje powinny nam tego zazdrościć.

A dzięki takim durniom jak ten debiil P. Duda i kumple niedługo świat będzie kojarzył upadek komunizmu z murem berlińskim a nie z Solidarnością.

Masakra. Jak można się tak samozaorać? W imię czego? Kasy? Stołków?

Obleśne.

Takie rzeczy tylko w Polsce.

Smutne to.



Może i nie na temat, ale tak mnie to wkur.wia że musiałem...

