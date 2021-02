Solidarna Polska do wyborów pójdzie z Konfederacją?! Kowalski nie wyklucza

Zaskakujące stwierdzenie posła Janusza Kowalskiego. Zdymisjonowany, były już wiceminister aktywów państwowych mówiąc o przyszłych wyborach nie wyklucza wspólnego startu Solidarnej Polski z Konfederacją.

W rozmowie na antenie Radia ZET pytany o taką możliwość odparł:

„[…] w sytuacji, w której byłaby to gwarancja niedopuszczenia komunistów, Platformy czy Szymona Hołowni do władzy, absolutnie tego nie wyklucza”.

Dodał, że jest tam wielu cenionych przez niego polityków. Wskazał na Krzysztofa Bosaka i Roberta Winnickiego.

Przyznał jednocześnie, że tym co różni Solidarną Polskę z Konfederacją to stosunek do Rosji:

„Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry jest na pozycjach zdecydowanie antyrosyjskich”.

Dodał jednak, że on sam jest zwolennikiem współpracy z Konfederacją.

dam/PAP,Fronda.pl